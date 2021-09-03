Перечислены продукты для укрепления иммунитета осенью

С приходом осени особенно важно укреплять свой иммунитет. В этом могут помочь продукты с достаточным количеством белка. Также в рацион стоит включить сезонные овощи и фрукты.

По словам диетолога Михаила Гинзбурга, осенью нужно питаться разнообразно. Рацион должен содержать достаточное количество белка и иметь фокус на противовоспалительное действие.

«Это когда в питании достаточное количество морской рыбы, вроде и белок и так далее, но это и омега-3 жирные кислоты и витамин D. Здесь появляется противовоспалительный момент, потому что белок компенсируется, и человеку надо меньше мяса», — пояснил доктор медицинских наук Ura.ru.

Врач-диетолог Наталья Круглова посоветовала осенью покупать сезонные овощи и фрукты. В качестве напитков она порекомендовала выбирать компоты и ягодные морсы. Как уточнил Гинзбург, предпочтение стоит отдать ягодам синего цвета.

«Еще чеснок, лук. Грубые углеводные продукты, это крупы типа гречки, овсянки, бобовые, грубый хлеб. Эти продукты физиологичные, то есть человек их обычно не переедает, потому что они достаточно сытные и сравнительно не калорийные», — заключил врач.

Ранее диетолог Римма Мойсенко рассказала, что ягоды синих и темно-красных цветов могут помочь справиться с простудой, так как содержат антиоксиданты.