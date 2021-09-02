Диетолог рассказал, какие продукты помогут бороться с простудой

Осенью, в период простудных заболеваний, человеческий организм нуждается в поддержке и полноценном рационе питания. Диетолог Римма Мойсенко рассказала ИА Nation News, какие продукты помогут укрепить иммунитет и избежать заражения.

Стоит отказаться от ряда продуктов, которые раздражают стенки кишечника, поскольку там находится центр иммунного ответа. Лучше сократить потребление сахара, фастфуда и алкоголя.

«Также не стоит злоупотреблять простыми углеводами и углеводами с высоким гликемическим индексом, например, белым рисом, хлебобулочными изделиями, за исключением грубых сортов зерновых, картофелем», — сказала диетолог.

Если избежать простуды не удалось, для быстрого выздоровления полезно включить в рацион ягоды синих и темно-красных цветов. Такие ягоды обладают сильными антиоксидантными свойствами.

«Также важно увеличить количество потребляемой клетчатки, которая прежде всего содержится в овощах, фруктах. Очень важно следить за умеренным количеством белка, причем, в сочетании с овощами нужно соблюдать пропорцию 1 к 2. Не стоит забывать и про витамин С, который содержится в цитрусовых, а также цинк и селен, которые содержатся в орехах, семенах, крупах и шиповнике», — рассказала специалист.