Школьники из Москвы будут приходить в школу и уходить из нее в разное время, чтобы не было толп

Школьников Москвы разделят по параллелям, все они будут приходить в учебное заведение и уходить из него в разное время. Это будет сделано для того, чтобы не было большого количества народа.

«Московские дети будут приходить в школу и уходить из нее отдельно — для каждой параллели назначат свое время», — сообщили РИА «Новости» в столичной мэрии.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что начало учебного года в школах Москвы не будет переноситься. Но придется отменить все торжественные линейки.

Еще ограничат и передвижение людей между классами, но масочного режима во время занятий не будет, заверил мэр.

Помимо этого, в сентябре Москва отметит День города — тоже с некоторыми ограничениями, чтобы не допустить распространения вируса.

Но закрывать на карантин город никто не планирует. Вся информация относительно новых ограничений с 15 сентября в Москве — не более чем слухи, заключил Сергей Собянин.