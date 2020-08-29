Ученый рассказал о трех переломных моментах в старении человека

Старение организма происходит не за один миг. По словам геронтолога Алексея Москалева, известны три стадии, во время которых биологическое состояние человека меняется.

Первый переломный момент происходит в 45 лет. Тогда репродуктивная функция завершается. Следующий этап старения происходит в 60 лет. Об этом Москалев рассказал в интервью kp.ru.

«К этому возрасту деление клеток и регенерация тканей настолько замедляются, что затрагивается поддержание жизненно важных функций», — отметил врач.

К этому возрасту у человека есть уже около трех хронических заболеваний. В 75 лет внеклеточный матрикс (внеклеточные структуры ткани) приходит в негодность. Из-за этого организм теряет защитные барьеры, а число хронических заболеваний увеличивается.

При этом геронотолог подчеркнул, что говорит о средних показателях. Большую роль играет образ жизни человека: его физическая активность, питание, уровень стресса и реакция на него, экология. Специалист обратил внимание и на то, что нужно своевременно диагностировать заболевания и начинать их лечить.

Ранее ученые назвали семи признаков старения. Об этом написало ИА Nation News. Самый наглядный признак старения — увядание кожи. Как сохранить ее как можно дольше в хорошем состоянии рассказал доктор Рупи Ожла из Ашеровского института Эдинбургского университета.