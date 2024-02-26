Здоровье 26 февраля 2024, 22:43 Россиянам объяснили запрет на подсластитель стевию Ученая Мясникова: подсластитель стевия запретят в РФ из-за его небезопасности РИА «Новости»

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В России запретили подсластитель стевия, ранее расхваленный телеведущей Еленой Малышевой, а также еще 18 пищевых добавок. Закон вступит в силу с 27 февраля. Одна из причин — безопасность сахарозаменителя, которая всегда была под вопросом, как рассказала Lenta.ru рассказала доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова.

По словам Мясниковой, сахарозаменитель стевия популярен среди людей, следящих за своей фигурой. В перечне разрешенных пищевых добавок он присутствовал в двух видах — и как подсластитель без индекса и номера, и как светиолгликозид Е960.

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Относительно последней добавки доцент добавила, что ее не запретили, поэтому производители могут использовать ее в своих продуктах, но не превышая максимально допустимый уровень.

«Эта пищевая добавка с абсолютно ясными, понятными и очень четко определенными характеристиками качества. И, главное, эта пищевая добавка прошла проверку на безопасность», — объяснила Мясникова.

Подсластитель же могли получать из различных частей стевии — листьев, корней или стеблей, поэтому его безопасность была под вопросом, добавила она.

Ранее гастроэнтеролог Диляра Лебедева заявила, что самым вредным сахарозаменителем является фруктоза.