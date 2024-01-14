Здоровье 14 января 2024, 02:27 Гастроэнтеролог рассказал, какой сахарозаменитель самый вредный Гастроэнтеролог Лебедева: самым вредным сахарозаменителем является фруктоза Freepik

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Самым вредным сахарозаменителем является фруктоза. Об этом заявила известный эндокринолог и гастроэнтеролог Диляра Лебедева в своем Telegram-канале.

По ее словам, чрезмерное количество фруктозы может обернуться плачевными последствиями. Это проблемы с печенью, жировой гепатоз, ожирение, повышение уровня триглицеридов и холестерина, а также блокировка выработки лептина — гормона, который отвечает за насыщение. Помимо этого, избыток фруктозы опасен повышением уровня инсулина в крови.

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Эксперт рассказала о пяти самых безопасных сахарозаменителях: триголоза, стевия, изомальтоолигосахариды, эритрит и сироп цикория.

Ранее врач-эндокринолог Валерий Фадеев заявил, что сахарозаменители не помогут в сбрасывании лишних килограммов. По его словам, для похудения человеку следует полностью пересмотреть свой рацион. Важно уменьшить количество углеводов, есть больше белка и овощей, а также заниматься спортом.