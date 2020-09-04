Ученые заявили, что употребление фастфуда приводит к раннему старению

Испанские ученые заявили, что употребление фастфуда может привести к преждевременному старению организма. Отмечается, что это связано с влиянием нездоровой пищи на конкретные хромосомы.

Специалисты провели исследование, которое показало, что у человека, который ест фастфуд, сокращается длина нитей ДНК и белков теломеров на концах хромосом. Речь идет о хромосомах, отвечающих за старение организма. Уточняется, что теломеры являются маркером биологического старения клеток.

По словам специалистов, нередко присутствие в рационе жирной пищи также вызывает появление опасных болезней. Среди них диабет, ожирение, а также повышенный уровень «плохого» холестерина, пишет ИА Nation News.

Ранее врач-диетолог, дерматокосметолог Ирина Лизун рассказала, что одни продукты могут повысить иммунитет, другие наоборот — понизить. По ее словам, главными врагами крепкого здоровья являются трансжиры и сахар. Специалист пояснила, что трансжиры появляются при многократном пережаривании еды. Также их много в полуфабрикатах и фастфуде.