Названы продукты, которые вредны для иммунитета

Одни продукты могут повысить иммунитет, другие наоборот — понизить. О последних рассказала врач-диетолог, дерматокосметолог Ирина Лизун.

Главные враги иммунитет — трансжиры и сахар, об этом Лизун сообщила в интервью радио Sputnik.

«Избыточное потребление сахара способно изменять микрофлору, а микрофлора связывает иммунные реакции организма», — объяснила она.

Что касается трансжиров, то они появляются при многократном пережаривании еды. Тогда из растительных масел получаются похожие на животные масла. Трансжиров много и в полуфабрикатах и фастфуде. Они оказывают негативное влияние на иммунную функцию.

В ряд вредных веществ можно включить ароматизаторы, усилители вкуса, красители, так называемые Е-шки.

«Само по себе содержание, например, красителя в продукте питания не принесет негатива. Но если человек постоянно ест что-то с красителями, ароматизаторами, суммарное воздействие может сказываться негативно», — отметила диетолог.

Однообразный рацион с большим содержанием жиров и углевод тоже негативно влияет на иммунитет. Ведь при таком питании возникает дефицит витаминов, антиоксидантов, микроэлементов.

Ранее диетолог Антонина Стародубова рассказала, употребление каких продуктов поможет повысить иммунитет.