Здоровье 06 декабря 2023, 04:42 Ученые выявили связь между домашними кошками и шизофренией DailyMail: наличие кошки увеличивает риск развития шизофрении у людей до 25 лет РИА «Новости»

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Австралийские ученые из Университета Квинсленда открыли взаимосвязь между наличием у молодых людей кошек и развитием шизофрении. Владельцы кошек в возрасте до 25 лет сталкиваются с этой болезнью в два раза чаще, чем те, у кого нет питомца. Об этом сообщил журнал Daily Mail.

Ученые проанализировали результаты 17 предыдущих работ, которые провели их коллеги из 11 стран, включая США и Великобританию. Они предположили, что шизофрения связана с наличием в кошачьем организме паразита Toxoplasma gondii.

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Исследователи пояснили, что он может попасть в человеческий организм при контакте с домашним питомцем. Далее паразит воздействует на нейромедиаторы в мозге, что может приводить к изменениям личности и психическим расстройствам. Ученые отметили, что симптомы шизофрении обычно проявляются в возрасте 16-30 лет.

Ранее зоопсихолог, заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов предупредил, что многие люди очеловечивают домашних животных и приписывают им чувства, испытывать которые они не способны.