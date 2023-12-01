Общество 01 декабря 2023, 11:55 Зоопсихолог Хватов: у домашних животных нет чувств, но есть эмоции

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Многие люди очеловечивают домашних животных и приписывают им чувства, испытывать которые они не способны. Об этом сообщил Life зоопсихолог, заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов.

Он объяснил, что питомцы испытывают довольно широкий спектр эмоций. В частности, горе, радость, удивление, страх и злость. Также они умеют считывать эмоции хозяина и окружающих. Собаки и кошки даже манипулируют людьми. Последние могут специально мяукать, чтобы привлечь внимание.

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«Эмоции чаще всего выражаются физиологически. Например, когда радуется человек, его пульс учащается, зрачки немного расширяются, а собака — виляет хвостом», — объяснил Хватов.

С чувствами история другая. Это более сложный уровень, потому что они основаны на определении и сравнении разных ситуаций и их оценке. Однако животные не имеют сознания, поэтому не способны на такой анализ и на чувства.

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