Ученые выявили способ добиться ремиссии диабета второго типа

Люди с лишним весом и ожирением в возрасте от 47 до 67 лет соблюдали низкоуглеводную диету в течение 12 недель, а затем через полгода и год специалисты заново оценивали их состояние. В исследовании приняли участие 1357 человек.

В этот период пациенты отказались от крахмалистых углеводов, которые содержатся в макаронах и картофеле. Ученые выяснили, что участники исследования имеют большие шансы ослабить симптомы заболевания через полгода по сравнению с приверженцами других диет.

Тем не менее специалисты отметили, что в будущем им еще предстоит провести несколько исследований с контролем калорий, чтобы убедиться в положительном влиянии низкоуглеводных диет на устойчивую потерю веса и ремиссию диабета второго типа.

Обычно диабет второго типа часто прогрессирует незаметно, а проявляется только тогда, когда уровень сахара в крови слишком высок. Чем выше уровень сахара в крови, тем сильнее выражены симптомы.