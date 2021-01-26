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    26 января 2021, 07:36

    Ученые выявили способ добиться ремиссии диабета второго типа

    Анастасия Калинина

    Низкоуглеводная диета на протяжении 12 недель почти на треть повышает вероятность добиться ремиссии диабета второго типа. К такому выводу пришли ученые из Техасского университета A&M в США, пишет сайт Diabetes.co.uk со ссылкой на исследование.
    Ученые выявили способ добиться ремиссии диабета второго типа

    Люди с лишним весом и ожирением в возрасте от 47 до 67 лет соблюдали низкоуглеводную диету в течение 12 недель, а затем через полгода и год специалисты заново оценивали их состояние. В исследовании приняли участие 1357 человек.

    В этот период пациенты отказались от крахмалистых углеводов, которые содержатся в макаронах и картофеле. Ученые выяснили, что участники исследования имеют большие шансы ослабить симптомы заболевания через полгода по сравнению с приверженцами других диет.

    Тем не менее специалисты отметили, что в будущем им еще предстоит провести несколько исследований с контролем калорий, чтобы убедиться в положительном влиянии низкоуглеводных диет на устойчивую потерю веса и ремиссию диабета второго типа.

    Обычно диабет второго типа часто прогрессирует незаметно, а проявляется только тогда, когда уровень сахара в крови слишком высок. Чем выше уровень сахара в крови, тем сильнее выражены симптомы.