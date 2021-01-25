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    25 января 2021, 01:05

    Топ-10 симптомов диабета 2 типа. Когда идти к врачу

    Наталья Жуковская

    Диабет второго типа часто прогрессирует незаметно, а проявляется только тогда, когда уровень сахара в крови слишком высок. Причем болезнь можно заметить только при достаточно длительном повышенном сахаре.
    Топ-10 симптомов диабета 2 типа. Когда идти к врачу

    Британское издание Express собрало опасные признаки болезни, при которых стоит обратиться к врачу. Как объяснила в беседе с газетой врач-эндокринолог Эфтимия Карра (Efthimia Karra), чем выше уровень сахара в крови, тем сильнее выражены симптомы. И если его не сбивать, ситуация может дойти до сильного обезвоживания и накопления токсичных кислот (кетонов) в крови и моче (кетоацидоз).

    В топ-10 опасных признаков она включила:

    • Дыхание «с фруктовым запахом»
    • Тошноту
    • Рвоту
    • Боли в животе
    • Повышенная частота дыхания (например, слишком быстрое дыхание) и ощущение одышки
    • Сухость во рту
    • Слабость
    • Спутанность сознания
    • Кома

    Также Карра отметила, что высокий уровень сахара в крови может привести к нарушению сна, учащенному мочеиспусканию, а также чувству сильной жажды и голода.

    Топ-10 симптомов диабета 2 типа. Когда идти к врачу | Изображение 1
    Источник фото: pixabay

    «„Синдром беспокойных ног“ также может проявляться у пациентов с диабетом и гипергликемией (повышенным сахаром)», — сказал доктор.

    Это состояние, при котором пациент чувствует потребность пошевелить ногами в положении сидя или лежа, что может затруднить сон.

    Как стабилизировать уровень сахара в крови

    К счастью, высокий уровень сахара в крови можно снизить естественным путем, перейдя на здоровый образ жизни. Здоровое питание и физическая активность помогут контролировать сахар. Но стоит ограничить употребление определенных продуктов.

    Вместо сахара и соли стоит есть овощи и фрукты. Также нужно задать определенный режим питания и не пропускать приемы пищи.

    Топ-10 симптомов диабета 2 типа. Когда идти к врачу | Изображение 2
    Источник фото: pixabay