Топ-10 симптомов диабета 2 типа. Когда идти к врачу
Британское издание Express собрало опасные признаки болезни, при которых стоит обратиться к врачу. Как объяснила в беседе с газетой врач-эндокринолог Эфтимия Карра (Efthimia Karra), чем выше уровень сахара в крови, тем сильнее выражены симптомы. И если его не сбивать, ситуация может дойти до сильного обезвоживания и накопления токсичных кислот (кетонов) в крови и моче (кетоацидоз).
В топ-10 опасных признаков она включила:
- Дыхание «с фруктовым запахом»
- Тошноту
- Рвоту
- Боли в животе
- Повышенная частота дыхания (например, слишком быстрое дыхание) и ощущение одышки
- Сухость во рту
- Слабость
- Спутанность сознания
- Кома
Также Карра отметила, что высокий уровень сахара в крови может привести к нарушению сна, учащенному мочеиспусканию, а также чувству сильной жажды и голода.
«„Синдром беспокойных ног“ также может проявляться у пациентов с диабетом и гипергликемией (повышенным сахаром)», — сказал доктор.
Это состояние, при котором пациент чувствует потребность пошевелить ногами в положении сидя или лежа, что может затруднить сон.
Как стабилизировать уровень сахара в крови
К счастью, высокий уровень сахара в крови можно снизить естественным путем, перейдя на здоровый образ жизни. Здоровое питание и физическая активность помогут контролировать сахар. Но стоит ограничить употребление определенных продуктов.
Вместо сахара и соли стоит есть овощи и фрукты. Также нужно задать определенный режим питания и не пропускать приемы пищи.