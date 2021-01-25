Топ-10 симптомов диабета 2 типа. Когда идти к врачу

Диабет второго типа часто прогрессирует незаметно, а проявляется только тогда, когда уровень сахара в крови слишком высок. Причем болезнь можно заметить только при достаточно длительном повышенном сахаре.

Британское издание Express собрало опасные признаки болезни, при которых стоит обратиться к врачу. Как объяснила в беседе с газетой врач-эндокринолог Эфтимия Карра (Efthimia Karra), чем выше уровень сахара в крови, тем сильнее выражены симптомы. И если его не сбивать, ситуация может дойти до сильного обезвоживания и накопления токсичных кислот (кетонов) в крови и моче (кетоацидоз).

В топ-10 опасных признаков она включила:

Дыхание «с фруктовым запахом»

Тошноту

Рвоту

Боли в животе

Повышенная частота дыхания (например, слишком быстрое дыхание) и ощущение одышки

Сухость во рту

Слабость

Спутанность сознания

Кома

Также Карра отметила, что высокий уровень сахара в крови может привести к нарушению сна, учащенному мочеиспусканию, а также чувству сильной жажды и голода.

Источник фото: pixabay

«„Синдром беспокойных ног“ также может проявляться у пациентов с диабетом и гипергликемией (повышенным сахаром)», — сказал доктор.

Это состояние, при котором пациент чувствует потребность пошевелить ногами в положении сидя или лежа, что может затруднить сон.

Как стабилизировать уровень сахара в крови

К счастью, высокий уровень сахара в крови можно снизить естественным путем, перейдя на здоровый образ жизни. Здоровое питание и физическая активность помогут контролировать сахар. Но стоит ограничить употребление определенных продуктов.

Вместо сахара и соли стоит есть овощи и фрукты. Также нужно задать определенный режим питания и не пропускать приемы пищи.