Ученые выяснили пользу вечерних тренировок

Вечерние тренировки помогают ускорить метаболизм и снизить уровень сахара в крови. Особенно полезно заниматься перед сном людям с диабетом, выяснили ученые из Австралийского католического университета.

Специалисты провели исследование, изучив метаболизм 24 мужчин с избыточным весом и риском развития диабета второго типа. Они поделили участников эксперимента на две группы, сообщил журнал Diabetologia. Первая часть людей занималась спортом утром, а вторая — вечером.

Ученые пришли к выводу, что вне зависимости от времени суток упражнения улучшали состояние кардиореспираторной системы. При этом у тех, кто занимался физической активностью вечером, еще и уменьшался уровень глюкозы.

Ведущий исследователь Трине Мохолдт отметил, что у людей с диабетом часто скачет показатель сахара ночью. Эксперимент показал, что уровнем глюкозы можно управлять с помощью физической нагрузки.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что проблема лишнего веса и ожирения приобрела уже масштабы пандемии. По его словам, люди умирают от ненужных килограммов гораздо чаще, чем от коронавируса.