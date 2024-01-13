Здоровье 13 января 2024, 02:53 Ученые выяснили, какой напиток защищает от Альцгеймера и Паркинсона Неврологи университетов Фоджи и Бари выяснили, что кофе защищает от Альцгеймера Freepik

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Регулярное употребление кофе снижает риски болезней Паркинсона и Альцгеймера. К такому выводу пришла группа итальянских неврологов из университетов Фоджи и Бари, опубликовавших статью в научном журнале Neural Regeneration Research.

Ученые отметили, что содержащиеся в кофе активные соединения способствуют защите нервных клеток. В ограниченных дозах напиток имеет профилактический и даже лечебный характер: в краткосрочной перспективе кофеин способен поднять настроение и снизить время реакции, а в долгосрочной — спасти от поражений нервной системы.

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Специалисты подчеркнули, что кофе снижает риск болезни Паркинсона на 29%, так как состав напитка улучшает моторику и когнитивные способности. Они заявили, что кофе можно использовать как для предотвращения недуга, так и для борьбы с его симптомами, включая самый серьезный — тремор.

Влияние кофе на болезнь Альцгеймера еще более велико: ученые предполагают, что риск снижается на 65%, однако эксперименты в этом направлении продолжаются.

Ранее сомнолог Рекс Исапа рассказал, в какое время лучше всего пить кофе.