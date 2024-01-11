Здоровье 11 января 2024, 13:39 Сомнолог Рекс Исап посоветовал выпивать кофе через час после пробуждения

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Если выпить чашку кофе сразу после пробуждения, то этот бодрящий напиток может не дать нужного эффекта. Как написало издание Metro, ссылаясь на слова сомнолога Рекса Исапа, после сна следует выждать хотя бы один час.

Проснувшись, организм человека вырабатывает кортизол — гормон стресса. Иногда его так много, что попытка взбодрить организм может не дать нужного эффекта, написал сайт kp.ru.

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«Также его (кофе — ред) употребление может стать причиной выработки толерантности к кофеину», — добавил сомнолог.