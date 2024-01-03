Здоровье 03 января 2024, 23:42 Ученые выяснили, какая группа крови увеличивает продолжительность жизни Involta: ученые нашли связь между группой крови и долголетием Unsplash

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Ученые провели исследование, в результате которого нашли связь группы крови с различными заболеваниями и даже долголетием. Согласно их данным, состав антител, эритроцитов и антигенов влияет на возможность прожить как можно дольше, сообщил сайт Involta.

Носители первой группой крови меньше всего подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Риски заболеть раком у них тоже минимальны, потому что в этой группе крови содержится большое количество клеток, которые уничтожают те, что заражены раком и вирусами. Такая работа клеток увеличивает продолжительность жизни.

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Люди со второй группой крови чаще болеют сахарным диабетом, с третьей — раком и ангиной. Носители четвертой подвержены различным инфекциям. Ученые планируют разработать лечение, которое поможет людям с группами крови, более подверженным заболеваниям.

Врачи перечислили фрукты, которые положительно влияют на разные системы организма. Например, гарант защищает от простуды и помогает эндокринной системе. Мандарины способствуют удерживанию веса, а хурма борется со стрессом.