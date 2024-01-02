Здоровье 02 января 2024, 02:54 Врачи назвали три главных фрукта для укрепления иммунитета зимой Россиянам посоветовали зимой чаще есть хурму, гранат и мандарины Freepik

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Иммунитет зимой особенно нуждается в дополнительной поддержке. Врачи определили три самых полезных фрукта для укрепления здоровья, сообщило издание «Живая Кубань».

Первое место в списке занимает гранат. В нем много витамина С, надежно защищающего от патогенных микробов и простудных заболеваний. Фрукт также способствует здоровью желудочно-кишечного тракта и эндокринной системы.

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Хурма считается природным антидепрессантом, помогающим снимать нервное напряжение и преодолевать стрессы. Она богата йодом, позитивно влияющим на нервную систему и щитовидную железу. Благодаря наличию растительных сахаров хурма стабилизирует артериальное давление.

Мандарины помогут удерживать вес благодаря способности поддерживать процессы сжигания жира. Мандариновая кожура полезна для пищеварения, она предотвращает отравления и вздутие живота.

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