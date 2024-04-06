Здоровье 06 апреля 2024, 04:00 Ученые выяснили, как «типы сна» влияют на людей Psychosomatic Medicine: ученые установили 4 типа сна у людей Freepik

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Американские ученые из Университета штата Пенсильвания предложили классификацию людей по четырем «типам сна». Об этом сообщило издание Psychosomatic Medicine.

К первой группе исследователи отнесли тех, кто «хорошо» спит. Этим людям в течении дня обычно удается сохранять бодрость, легко засыпать и просыпаться.

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Представители второй группы в рабочие дни отдыхают меньше семи-восьми часов и в выходные дни наверстывают упущенное.

В третью группу попали страдающие бессонницей. Такие люди менее эффективны на производстве и склонны к повышенному риску развития хронических заболеваний.

В четвертый оказались «совы» — люди, спящие днем. Они бодры и легко справляются с обязанностями на работе и в учебе.

Исследование проводили в течение нескольких лет, оно охватило 3683 участников.

Природа вещих снов напрямую связана с особенностями работы мозга. Об этом ранее рассказала кандидат медицинских наук и сомнолог Софья Черкасова.