Общество 05 апреля 2024, 14:11 Врач Черкасова: вещие сны связаны с особенностями работы мозга

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Кандидат медицинских наук и сомнолог Софья Черкасова объяснила природу вещих снов. Они напрямую связаны с особенностями работы мозга, отметила эксперт в беседе с сайтом «Спорт-Экспресс».

Во время ночного отдыха человек продолжает неосознанно анализировать информацию и моделировать ситуации. Благодаря этому может получиться некий прогноз будущего, рассказала врач.

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По ее словам, такой сценарий во сне не является сверхъестественной способностью, добавила «Свободная пресса».