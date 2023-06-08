Здоровье 08 июня 2023, 04:08 Ученые выяснили, как свекольный сок влияет на работу сердца Британский фонд сердца: свекольный сок снижает вероятность сердечного приступа Unsplash

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Британский фонд сердца и ученые Национального института исследований в области здравоохранения выявили благотворное влияние свекольного сока на сердце. Его ежедневное употребление снижает вероятность сердечного приступа у людей со стенокардией после установки стента, сообщил Medical Xpress.

В эксперименте приняли участи 300 пациентов с установленным стентом. В течение полугода они каждый день пили свекольный сок. По окончании испытания у них измеряли расширение сосудов. У тех, кто употреблял сок, сосуды сузились почти вдвое по сравнению с группой плацебо.

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В итоге больным не требовалось снова проводить стентирование. Никаких побочных явлений, кроме окрашивания мочи в розовый цвет, не выявили. Как правило, отметили ученые, у 16% пациентов со стентом наблюдаются серьезные проблемы с сердцем или кровообращением в течение двух лет после его установки. При приеме сока этот показатель снизился почти вдвое — до 7,5%.

По мнению авторов, все дело кроется в высоком содержании неорганических нитратов в свекольном соке. В будущем ученые планируют провести более масштабное исследование для использования свекольного сока в качестве лечения.

Ранее главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России по Центральному федеральному округу, кандидат медицинских наук Геннадий Неудахин сообщил, что внезапный сердечный приступ все стен больницы в большинстве случаев заканчивается летальным исходом.