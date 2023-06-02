Здоровье 02 июня 2023, 16:28 Специалист по первой помощи Неудахин рассказал, что при сердечном приступе вне больницы выживает меньше 10%

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Внезапный сердечный приступ все стен больницы в большинстве случаев заканчивается летальным исходом. Об этом сайту kp.ru рассказал главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России по Центральному федеральному округу, кандидат медицинских наук Геннадий Неудахин.

По его словам, выживаемость при таких обстоятельствах составляет всего 7,6%. Одна из причин — это то, что люди не готовы провести сердечно-легочную реанимацию. Кроме того, многие просто пройдут мимо, увидев, что кому-то на улице стало плохо.

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«Наблюдения показывают, что только около 1% нашего населения готовы провести непрямой массаж сердца с искусственным дыханием, если человеку стало плохо в общественном месте», — объяснил Геннадий Неудахин.

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