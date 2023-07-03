Здоровье 03 июля 2023, 02:32 Ученые выяснили, как меньше простужаться EJSS: ежедневный прием пребиотиков может укрепить иммунитет Freepik

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Каждодневное употребление пребиотиков может положительно повлиять на работу иммунной системы у профессиональных спортсменов. Такие результаты получили ученые из Университета Ноттингем Трент. Их исследование разместили в European Journal of Sport Science.

Во время эксперимента одной части игроков в регби давали пребиотик галактоолигосахарид в ходе всего соревновательного сезона. Другая часть таких же спортсменов принимала плацебо. Выяснилось, что игроки, которые получали вещества, болели ОРВИ меньше тех, кто не принимал дозу компонентов. В среднем их больничный период за весь срок сократился на 2,4 дня. Эксперимент длился два года.

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Также получавшие пребиотики испытывали меньше проблем с желудочно-кишечным трактом. По мнению исследователей, пищевые вещества помогли спортсменам сократить число пропущенных тренировок, что является немаловажным для профессиональных спортсменов.

Ранее руководитель департамента биохимии и биотехнологии научно-производственного объединения «БИТ» Анатолий Хитров сообщил, что морская капуста является самым подходящим средством для защиты желудка при гастрите. По его словам, этот продукт способен восстанавливать слизистую и оказывает регенерирующее свойство на стенки пищеварительного органа.