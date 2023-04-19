Здоровье 19 апреля 2023, 16:16 Биохимик Хитров: морская капуста является лучшим средством защиты желудка при гастрите

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Людям с гастритом необходимо соблюдать особенную диету, которая будет оказывать регенерирующее воздействие на ткани желудка. Об этом сообщил руководитель департамента биохимии и биотехнологии научно-производственного объединения «БИТ» Анатолий Хитров в беседе с Pravda. Ru.

По словам специалиста, лучшим продуктом для защиты желудка является морская капуста, которая восстанавливает слизистую и заживляет локальные повреждения. Кроме ламинарии, поддержать ЖКТ способны продукты с пребиотиками.

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Хитров отметил, что людям с гастритом следует исключить из своего рациона жареную пищу и газированные напитки.