Ученые вычислили вероятность повторного заражения штаммом «омикрон»

Лица, переболевшие ковидом, в пять раз сильнее подвержены риску повторного заражения новым штаммом «омикрон». Об этом сообщили ученые британского Имперского колледжа Лондона. Результаты исследования опубликованы на сайте колледжа.

В ходе исследования специалисты пришли к выводу, что ранее естественный иммунитет защищал переболевших от повторного заражения на протяжении шести месяцев с вероятностью в 85%. С появлением «омикрона» показатель снизился до 19%.

При этом, по мнению ученых, две дозы вакцины Pfizer или AstraZeneca помогут защититься от омикрона только в 20% случаев, а при применении бустерной дозы уровень защиты повысится до 55-80%.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отечественный препарат «Спутник V» показал свою эффективность при борьбе с «омикрон»-штаммом коронавируса по сравнению с действиями других вакцин. По его словам, в ближайшее время специалисты поделятся своими окончательными выводами относительно действия «Спутника V» на «омикрон». Российский лидер добавил, что РФ готова делиться своими наработками с другими странами на фоне распространения «омикрона».