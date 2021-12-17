Путин заявил об эффективности «Спутника V» против «омикрона»

Российский препарат «Спутник V» показал свою эффективность при борьбе с «омикрон»-штаммом коронавируса по сравнению с действиями других вакцин. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

По его словам, в ближайшее время специалисты поделятся своими окончательными выводами относительно действия «Спутника V» на «омикрон». Об этом написало РИА «Новости». Российский лидер добавил, что РФ готова делиться своими наработками с другими странами на фоне распространения «омикрона».

Первые случаи заражения «омикрон»-штаммом зафиксировали в мире в ноябре 2021 года. Эту мутацию обнаружили в южной Африке, но она быстро распространилась и в другие страны. В частности, множество инфицированных зарегистрированы в Великобритании. Именно в этой стране один человек умер после заражения этим вариантом коронавируса.

В России «омикрон» также есть — уже известно о 25 случаях. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила обеспокоенность в связи с быстрым распространением «омикрона». Она не исключила, что этот штамм постепенно распространится и по всей России.