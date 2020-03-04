Ученые впервые назвали симптомы болезни вейперов

Ученые смогли выявить признаки болезни, которую связывают с вейпингом. Они подробно изучили фотографии легких подростков, которые сильно повреждены испарениями электронных сигарет.

Как написал научный журнал, это поможет вовремя диагностировать это опасное, ранее неизвестное заболевание, которое напоминало пневмонию. С ним медики столкнулись осенью 2019 года и дали название EVALI.

Пока считается, что EVALI вызывает курение электросигарет. Иногда заболевание приводит к летальному исходу — из 2,8 тысяч заболевших в США более 60 человек погибло. Как рассказывают ученые, болезнь не обнаружить только на рентгеновских снимках. Для этого приходится обращаться к компьютерной томографии, которая выявит ее на ранних стадиях.

На эти исследования ученых подтолкнуло курение вейпов, которые в последние годы становятся все более популярными. Они заинтересовались, действительно ли их курение безопаснее обычных сигарет.

Оказалось, что у электросигарет есть свои уникальные негативные сигареты. Хоть табачный дым и признали бесспорно более вредным, пар вейпов содержит различные токсины, канцерогены и другие вещества, которые не увеличивают риск развития рака легких и делают стенки артерий и вен более ломкими.

Среди уникальных симптомов EVALI — тошнота, нарушения в пищеварении и темные образования округлой формы в нижней части легких. Все эти деформации легких напоминают настоящее развитие пневмонии — у больных подростков оболочка легких изменилась так, как будто их сильно ударили.

Ранее сообщалось, что в Госдуме обсудили предложение запретить продажу вейпов несовершеннолетним.