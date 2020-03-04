    04 марта 2020, 00:12

    Ученые впервые назвали симптомы болезни вейперов

    Александра Каширина

    Ученые смогли выявить признаки болезни, которую связывают с вейпингом. Они подробно изучили фотографии легких подростков, которые сильно повреждены испарениями электронных сигарет.
    Ученые впервые назвали симптомы болезни вейперов

    Как написал научный журнал, это поможет вовремя диагностировать это опасное, ранее неизвестное заболевание, которое напоминало пневмонию. С ним медики столкнулись осенью 2019 года и дали название EVALI.

    Пока считается, что EVALI вызывает курение электросигарет. Иногда заболевание приводит к летальному исходу — из 2,8 тысяч заболевших в США более 60 человек погибло. Как рассказывают ученые, болезнь не обнаружить только на рентгеновских снимках. Для этого приходится обращаться к компьютерной томографии, которая выявит ее на ранних стадиях.

    На эти исследования ученых подтолкнуло курение вейпов, которые в последние годы становятся все более популярными. Они заинтересовались, действительно ли их курение безопаснее обычных сигарет.

    Оказалось, что у электросигарет есть свои уникальные негативные сигареты. Хоть табачный дым и признали бесспорно более вредным, пар вейпов содержит различные токсины, канцерогены и другие вещества, которые не увеличивают риск развития рака легких и делают стенки артерий и вен более ломкими.

    Среди уникальных симптомов EVALI — тошнота, нарушения в пищеварении и темные образования округлой формы в нижней части легких. Все эти деформации легких напоминают настоящее развитие пневмонии — у больных подростков оболочка легких изменилась так, как будто их сильно ударили.

    Ранее сообщалось, что в Госдуме обсудили предложение запретить продажу вейпов несовершеннолетним.