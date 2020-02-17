Вейпы могут запретить продавать несовершеннолетним

Законопроект предлагает приравнять электронные сигареты к обычным.

Максим Королев, председатель правления ассоциации ПАУРРЭНС (Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем), сказал, что необходимо запретить продажу вейпов несовершеннолетним.

Он считает, что вейпы нужны курильщикам, так как они не могут без никотина.

«Эти люди, которые уже начали парить, они перейдут не на легальные сигареты. Они перейдут на контрабандные сигареты, на нелегальную продукцию. Для здоровья будет вред больше», — заявил Королев.