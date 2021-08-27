Ученые «Вектора» заявили о безопасности купания в море в пандемию

Ученые новосибирского центра «Вектор» проверили, как ведет себя наиболее заразный штамм коронавируса «Дельта» в водоемах. Они сообщили изданию «Известия», что купание в море или озере в пандемию безопасно.

Выводы ученых особенно актуальны перед тем, как сотни тысяч россиян отправятся на отдых в бархатный сезон. Специалисты уверены, что купание в море по-прежнему не несет угрозы заражения коронавирусом. Пока нет ни одного подтвержденного случая инфицирования через воду.

Что касается индийского штамма «Дельта», то в воде он ведет себя абсолютно так же, как и другие варианты. Существовать в водоеме вирус может до 72 часов. Но концентрация инфекции в воде обычно очень мала и не может привести к заражению.

Тем не менее, на отдыхе россиянам нужно быть особенно аккуратными. Важно соблюдать социальную дистанцию и личную гигиену. Лучше избегать массового скопления людей — именно толпа несет наибольшие риски в пандемию.

«Вектор» зарегистрировал пятую российскую вакцину от коронавируса. Она появилась в перечне Минздрава и рекомендована людям от 18 до 60 лет.