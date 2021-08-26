Минздрав России зарегистрировал пятую вакцину от коронавируса

Минздрав России зарегистрировал еще одну вакцину для профилактики коронавируса «ЭпиВакКорона-Н». О пятом российском препарате рассказало «РИА Новости».

Вакцину разработали в новосибирском центре «Вектор». Создатели сообщили, что у нее есть некоторые отличия от предыдущего варианта. Вводить препарат нужно с интервалом 14-21 день между двумя прививками. Побочные реакции те же, что и у других вакцин. В основном, это боль в месте укола и повышение температуры.

Новая вакцина может использоваться среди взрослых от 18 до 60 лет. Беременным препарат противопоказан.

Предыдущие вакцины отечественного производства — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Ревакцинацию делают «Спутником Лайт».

Врач рассказал, какая вакцина может быть показана подросткам. По словам медика, векторные препараты могут вызвать слишком сильную реакцию организма, и лучше отдать предпочтение более мягким средствам. В то же время, именно векторный «Спутник» — самый испытанный и доказанно эффективный среди российских вакцин.