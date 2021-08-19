Ученые в США не выявили пользы переливания плазмы ковид-пациентам в группе риска на раннем этапе

Специалисты Национальных институтов здравоохранения США не выявили значительной пользы для входящих в группу риска амбулаторных пациентов от переливания плазмы на начальном этапе лечения коронавируса. Об этом сказано в опубликованном на сайте учреждения заявлении.

Эксперты институтов, как следует из документа, провели клинические испытания. В них участвовали заразившиеся коронавирусом «входящие в группу высокого риска амбулаторные пациенты». В течении недели им после появления симптомов переливали плазму людей, которые ранее сумели побороть вирус. Этот метод, как установили специалисты, «не предотвратил развитие болезни», хотя и «не причинил вреда». В феврале 2021 года испытания прекратили из-за «отсутствия эффективности» лечения.

В 2020 году Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Минздраве США, как указано в документе, разрешило применять такой метод для лечения в больничных условиях коронавирусных пациентов. «Исследователи также хотели знать, будет ли полезно применение плазмы переболевших людям, которые недавно заразились» коронавирусом и проходят лечение амбулаторно, говорится в документе.

Испытания начались в августе прошлого года. Их участниками стали свыше 500 человек. Средний возраст испытуемых — 54 года.

Ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган рассказал, что вирус гриппа в любой момент может заявить о себе. По его словам, важно проходить своевременную вакцинацию, тем более что она положительно действует и от коронавируса. Недавно появились новые исследования ученых из Медицинской школы Миллера при Университете Майами, в которых говорится, что прививка от гриппа вносит вклад и в защиту от коронавируса.