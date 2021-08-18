Ученые рассказали о снижении тяжелых осложнений ковида после прививки от гриппа

Ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган рассказал, что вирус гриппа в любой момент может заявить о себе. По его словам, важно проходить своевременную вакцинацию, тем более что она положительно действует и от коронавируса. Интервью со специалистом опубликовал сайт kp.ru.

Специалист отметил, что грипп менее заразен, чем ковид. Однако, если люди не будут массово прививаться от него, может начаться серьезная эпидемия. Коронавирус также не отступает. Осенний и зимний период, по словам эксперта, остаются довольно непредсказуемыми в плане сосуществования нескольких вирусов сразу.

Однако совсем недавно появились новые исследования ученых из Медицинской школы Миллера при Университете Майами, в которых говорится, что прививка от гриппа вносит вклад и в защиту от коронавируса.

Анализ исследования показал, что люди, привитые от гриппа в сроки от полугода до двух недель перед встречей с ковидом, реже имели тяжелые осложнения от болезни. По словам Кагана, прививка от гриппа приводит к повышению секреции интерферона. Такой эффект длится относительно недолго, но, по всей видимости, этим можно объяснить данные о менее тяжелых осложнениях ковида у привитых от гриппа.