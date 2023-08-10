Здоровье 10 августа 2023, 01:28 Ученые узнали, сколько шагов нужно проходить для снижения риска смерти Journal of Preventive Cardiology: для укрепления здоровья необходимо проходить 3967 шагов Freepik

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Для снижения риска возникновения любых проблем со здоровьем необходимо совершать 3967 шагов каждый день. Такие данные предоставили ученые из Медицинского университета польского города Лодзь, сообщил ТАСС со ссылкой на журнал Journal of Preventive Cardiology.

Также исследователи узнали, что для снижения риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний достаточно проходить 2337 шагов ежедневно. По мнению экспертов, чем больше ходит человек, тем ниже вероятность его смерти от заболеваний.

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В материале сказано, что эти выводы сделаны исходя из анализа 226 тысяч человек, согласившихся на участие в эксперименте. За испытуемыми наблюдали около семи лет. Средняя возрастная категория среди проверяемых составила 64 года. Количество женщин и мужчин было примерно в равном соотношении.

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