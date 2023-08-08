Интересное 08 августа 2023, 14:49 Ученые из Эксетерского университета выяснили, что лучшим временем отхода ко сну является промежуток с 22 до 23 часов

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Британские ученые из Эксетерского университета провели исследование и выяснили, что при отходе ко сну в промежуток между 22 и 23 часами у людей снижаются риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщил сайт Neva.Today.

Отмечается, что у тех участников исследования, которые ложились спать в это время, наблюдался наименьший риск возникновения инфаркта и инсульта.

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Как сообщил сайт Infox.ru, время отхода ко сну наиболее заметно влияло на состояние здоровья женщин.