Ученые связали вирус папилломы с риском преждевременных родов

Вирус папилломы человека (ВПЧ) может вызвать преждевременные роды как у инфицированных беременных женщин, так и у тех, кто перенес заражение. К такому выводу пришли ученые Гетеборгского университета в Швеции, сообщил сайт MedicalXpress.

Исследователи изучили медицинские данные о более чем миллионе детей, рожденных с 1999-го по 2016 год. При этом около 23 тысяч женщин проходили лечение, а положительный результат теста на ВПЧ до или во время беременности имели порядка 11 тысяч.

Среди женщин, которые прежде лечились от дисплазии шейки матки, у каждой 11-й были преждевременные роды. А среди тех, у кого был выявлен ВПЧ, их доля составила 5,9%. При этом в контрольной группе число женщин, у которых были преждевременные роды, составило 4,6% от общего количества. Увеличение их доли среди женщин с инфекцией признали статистически значимым.

Специалисты констатировали, что молодым людям следует вакцинироваться от ВПЧ. Они указали на то, что инфекция также может привести к развитию злокачественных опухолей.

Медики ранее назвали «домашние» вещества, способные вызвать роды раньше срока.