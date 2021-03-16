Названы «домашние» вещества, действие которых вызывает роды раньше срока

Специалисты рассказали, вредное действие какого вещества может вызвать преждевременные роды. Речь идет о полибромированных дифениловых эфирах (ПБДЭ), находящихся в предметах мебели или в коврах, написал Журнал перинатальной медицины.

В рамках эксперимента ученые взяли образцы крови 3500 беременных женщин, чтобы замерить уровень ПБДЭ. На основании результатов анализов пациенток разделили на четыре группы. Специалисты учли и такие факторы, как возраст и наличие пагубных привычек, написал сайт «Политика сегодня».

Эксперты выяснили, что участницы исследования с высоким уровнем ПБДЭ в крови на 75% имеют наибольший риск преждевременных родов. Если показатель ПБДЭ в крови выше четырех нанограммов на миллилитр крови, то возрастает вероятность, что плод будут извлекать путем кесарева сечения.