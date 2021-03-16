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    16 марта 2021, 17:05

    Названы «домашние» вещества, действие которых вызывает роды раньше срока

    Полина Петрова

    Специалисты рассказали, вредное действие какого вещества может вызвать преждевременные роды. Речь идет о полибромированных дифениловых эфирах (ПБДЭ), находящихся в предметах мебели или в коврах, написал Журнал перинатальной медицины.

    Названы «домашние» вещества, действие которых вызывает роды раньше срока

    В рамках эксперимента ученые взяли образцы крови 3500 беременных женщин, чтобы замерить уровень ПБДЭ. На основании результатов анализов пациенток разделили на четыре группы. Специалисты учли и такие факторы, как возраст и наличие пагубных привычек, написал сайт «Политика сегодня».

    Эксперты выяснили, что участницы исследования с высоким уровнем ПБДЭ в крови на 75% имеют наибольший риск преждевременных родов. Если показатель ПБДЭ в крови выше четырех нанограммов на миллилитр крови, то возрастает вероятность, что плод будут извлекать путем кесарева сечения.