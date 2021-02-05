Число сделавших прививку от коронавируса в мире превысило количество заболевших

Привитых от коронавируса во всем мире стало больше, чем заболевших. В ВОЗ назвали это хорошей новостью. Нюансы тоже есть: свыше трех четвертей вакцинаций пришлось всего на 10 стран.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус оценил ситуацию с прививочной кампаний на брифинге. Его слова процитировали в Twiiter ВОЗ.

«В глобальном масштабе количество вакцинаций превысило количество зарегистрированных случаев инфицирования», — подчеркнул Гебрейесус.

Данные он назвал «хорошей новостью и потрясающим достижением за такой короткий срок». Однако более трех четвертей из общего числа прививок сделали всего в 10 странах.

«На них приходится почти 60% мирового ВВП», — заметил гендиректор ВОЗ.

Почти в 130 странах с общим населением 2,5 миллиарда человек люди не получили даже первую дозу препарата.

Гебрейесус обратился к государствам, где прививки уже сделали наиболее уязвимым группам граждан и медикам, с просьбой поделиться излишками вакцины с другими странами перед продолжением массовой вакцинации.

«Если мы не подавим вирус повсюду, мы можем вернуться к исходной точке», — заключил гендиректор ВОЗ.