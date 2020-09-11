Ученые разработали маску, способную определить симптомы COVID-19

Сингапурские ученые создали маску, которая способна распознать у человека симптомы коронавируса. Пока цена за маску относительно высокая — 36 долларов, но при массовом производстве ценник может снизится почти в два раза.

По словам ученных, маска состоит из чувствительных датчиков, которые собирают информацию о состоянии человека, передает The Straits Times. Датчики замеряют пульс, уровень кислорода, давление и температуру. Все полученные данные отправляются в мобильное приложение. Проверка жизненных показателей происходит каждые 30 минут, чтобы врачи смогли отследить изменения в организме.

Интересно, что датчики можно мыть и переставлять на другую маску. Разработчики покрыли чипы специальной влагоустойчивой, но восприимчивой к получаемой информации оболочкой.

Создатели отметили, что гаджет поможет медикам в работе с зараженными коронавирусом. Им не придется постоянно приходить в палату, чтобы измерить температуру и сверить данные.

Ранее китайские ученые создали спрей для носа от коронавируса. Местные власти одобрили препарат для испытаний на людях.