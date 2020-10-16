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    16 октября 2020, 09:48

    Ученые рассказали, от каких продуктов надо отказаться при мигренях

    Артур Блянихов

    Испанские диетологи Альваро Санчес и Сандра Бакера перечислили продукты, которые не стоит есть при головных болях. Об этом сообщил портал Newinform со ссылкой на иностранные СМИ.
    Ученые рассказали, от каких продуктов надо отказаться при мигренях

    По словам специалистов, при мигренях лучше не есть голубые сыры, колбасные изделия, красное вино и цитрусовые, поскольку они содержат гистамин. Он расширяет сосуды и провоцирует головные боли.

    Кофе также может вызвать боли в голове. С другой стороны и недостаток кофеина также может привести к мигрени. Поэтому нужно снижать количество потребляемого напитков на основе кофеина и знать меру.

    «Когда мы не едим много часов, уровень глюкозы в крови снижается, из-за чего может появиться головная боль. Кроме того, частные перекусы позволяют избавиться от тяжести в животе, потому что за раз мы съедаем меньше», — заметили специалисты.

    В свою очередь сомнолог Павел Кудинов рассказал, что люди, испытывающие проблемы со сном, больше подвержены заражению ОРВИ и коронавирусом.

    «При нарушениях сна снижается иммунный ответ, длительные бессонницы повышают риск заболеваемости вирусной инфекцией», — обратил внимание специалист.