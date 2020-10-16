Ученые рассказали, от каких продуктов надо отказаться при мигренях

По словам специалистов, при мигренях лучше не есть голубые сыры, колбасные изделия, красное вино и цитрусовые, поскольку они содержат гистамин. Он расширяет сосуды и провоцирует головные боли.

Кофе также может вызвать боли в голове. С другой стороны и недостаток кофеина также может привести к мигрени. Поэтому нужно снижать количество потребляемого напитков на основе кофеина и знать меру.

«Когда мы не едим много часов, уровень глюкозы в крови снижается, из-за чего может появиться головная боль. Кроме того, частные перекусы позволяют избавиться от тяжести в животе, потому что за раз мы съедаем меньше», — заметили специалисты.

В свою очередь сомнолог Павел Кудинов рассказал, что люди, испытывающие проблемы со сном, больше подвержены заражению ОРВИ и коронавирусом.

«При нарушениях сна снижается иммунный ответ, длительные бессонницы повышают риск заболеваемости вирусной инфекцией», — обратил внимание специалист.