К чему приводит плохой сон? Объяснил сомнолог

«При нарушениях сна снижается иммунный ответ, длительные бессонницы повышают риск заболеваемости вирусной инфекцией», — обратил внимание специалист.

Он предупредил, что инсомнии также увеличивают вероятность заработать раковое заболевание. Кроме того, плохо спящие люди могут стать толще, поскольку во время полноценного сна вырабатывается гормон роста. Именно он отвечает за выброс жировых клеток.