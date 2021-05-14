Ученые рассказали о веществе, которое полезно для сердца

Ученые рассказали, что для нормальной работы сердца необходимо вещество под названием адипонектин. Это гормон, который вырабатывается при помощи жировой ткани. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным сайта «Русская планета», ученые выяснили, что уровень этого вещества можно увеличить при помощи физических упражнений, направленных на похудение. Также этому способствует прием определенных препаратов: агонистов PPAR-гамма и -альфа рецепторов и блокаторов ренин-ангиотензиновой системы, а также гипоглекимические вещества.

Адипонектин вырабатывается висцеральной жировой тканью. У людей с нормальным весом он повышает чувствительность к инсулину, что полезно для сердца.

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