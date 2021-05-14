Перечислены причины детского ожирения

Каждый третий ребенок в России страдает от лишнего веса. Взрослые столкнутся с тяжелыми последствиями детского ожирения, сообщил News.ru.

Впервые специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) собрали данные по ожирению детей в России. В Москве показатели близки к общемировым. Около 27% мальчиков и 22% девочек имеют лишний вес. Из них ожирением страдают 10% мальчиков и 7% девочек.

Родители создают предпосылки для появления лишних килограммов у ребенка еще в младенческом возрасте, рассказала врач-диетолог Кировской детской городской клинической больницы Ольга Носкова. Вкусовые привычки формируются в первые три года жизни, поэтому в этот период нельзя давать ребенку конфеты.

Если до четырех лет ребенок ел много сладкого, у него по-другому сформируются вкусовые рецепторы. Это значит, что снижается чувствительность к сладкому вкусу, поэтому в будущем потребность в нем только возрастет.

«Если всем детям будет достаточно одного куска торта, то ему надо три. А вкус фруктов он воспринимать вообще не будет и получать удовольствие от их поедания тоже», — объяснила Носкова.

К тому же, употребление шоколада и конфет в раннем возрасте приводит к тому, что у несовершеннолетнего закладывается в организме больше жировых клеток. В будущем будет сложнее скинуть вес, даже при правильном питании.

Ребенку хватит только фруктов, чтобы получить нужное количество сахара.

В 7-10 лет дети чаще всего набирают первые лишние килограммы, поскольку у них появляются карманные деньги.