Ученые рассказали о признаках диабета у зараженных коронавирусом

Авторы отметили, что пациенты уже страдающие от диабета тяжелее переносят заражение коронавирусом. При этом у тех, кому диагноз диабет до этого не ставили, после инфицирования, появляются все признаки этого заболевания. В частности у них нарушается углеводный обмен и появляется дефицит инсулина, все это может привести к диабетической коме.

Коронавирус, попадая в организм человека, может поражать не только легкие, но и поджелудочную железу, тонкий кишечник и почки. Поражая клетки этих органов он нарушает метаболизм глюкозы и мешает обмену веществ.

Эти наблюдения подтверждают гипотезу, о том, что коронавирус может вызывать диабет. При этом пока непонятно может ли организм человека прийти в норму после выздоровления от COVID-19, а также насколько высок риск после заражения коронавирусом заболеть диабетом.

Для решения этих вопросов ученые создали глобальный реестр пациентов с диабетом, которые заразились коронавирусом (covidiab.e-dendrite.com). Благодаря этому списку, они смогут установить степень и тип заболевания, который вызывает коронавирус. Авторы пояснили, что пока еще новый возбудитель изучен очень плохо и это только еще одна страница, которая поможет раскрыть способы влияния коронавируса на организм человека.

Ранее заведующий кафедрой трансплантологии, нефрологии и искусственных органов МОНИКИ Андрей Ватазин рассказал, что вторым органом по поражению коронавирусом, после легких, становятся почки. Особенно это свойственно для пациентов, которых подключают к аппаратам искусственной вентиляции.