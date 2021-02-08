Ученые рассказали, как за 15 минут в день продлить жизнь на годы

Один из ключей к долголетию — это спорт. Ежедневные упражнения имеют много преимуществ для здоровья. Ученые пришли к выводу, что всего 15 минут ежедневной физической активности могут увеличить продолжительность жизни на три года.

Исследовательская группа Гарвардского университета сослалась на восьмилетнее исследование, которое продемонстрировало, что ежедневные упражнения в течение 15 минут «снижают смертность от всех причин на 14%».

При этом каждые дополнительные 15 минут упражнений в день снижали смертность в течение периода исследования еще на 4%, указано в материале Express.

«Физические упражнения снижают вашу уязвимость к сердечным приступам, сердечной недостаточности, заболеваниям периферических артерий и аритмиям. Вы не только чувствуете себя лучше, но и лучше функционируете», — заявил врач-кардиолог Даниэль Форман.

Причем для того, чтобы улучшить свое здоровье не обязательно ходить в спортзал. Как указано в материале, достаточно всего четверть часа в день посвятить активности. Выбрать вы можете все что угодно: танцы, водную аэробику, езду на велосипеде, игру в теннис, плавание, футбол, пилатес, пеший туризм или даже мойку машины.

Чтобы отказаться от вредных привычек, необходимо найти мотивацию. Для этого неверно смотреть на других, на моду, на то, что пишут в интернете, — у каждого мотивация своя, рассказал главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.