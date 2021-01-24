Подмосковный врач перечислил способы избавления от вредных привычек

Для того, чтобы отказаться от вредных привычек, необходимо найти мотивацию. Для этого неверно смотреть на других, на моду, на то, что пишут в интернете, — у каждого мотивация своя, рассказал главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

«Вам нужна ваша личная мотивация — например, вы бросаете курить, потому что не хотите, чтобы курили ваши дети, которые видят вас с сигаретой», — рассказал Холдин. Его слова приводит пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

По его словам, найдя мотивацию, надо записать ее в блокнот. Холдин напомнил, что, по словам психологов, у написанного на бумаге гораздо больше шансов сбыться.

Найдя мотивацию, «нужно тверда стоять на своем», отметил нарколог. Он посоветовал не стесняться, и рассказать всем о своих намерениях.

«Так вы берете на себя обязательства. Хорошо, если близкие вас поддерживают. А если нет — не стесняйтесь найти поддержку в кабинете специалиста», — отметил Холдин.

Специалист также рассказал о том, что есть ситуации, которые провоцируют человека «вернуться» к вредной привычке. Это может быть шумная вечеринка или стрессовые ситуации на работе.

«Старайтесь их избегать хотя бы первое время, пока вы формируете отказ от вредных привычек. Попробуйте определить потребность, которая удовлетворяется с помощью соответствующей вредной привычки», — порекомендовал Холдин.

Он предложил фиксировать эти потребности в своем «плане спасения» и подумать, каким другим способом их можно удовлетворить. Например, спортом, методиками расслабления, а также посещением интересных мероприятий. Кроме того, специалист рекомендовал завести новые привычки, к которым можно будет обратиться при попадании в стрессовую ситуацию.

«К примеру, после тяжелого рабочего дня вместо рюмки горячительного выберете долгую прогулку, которая снимет стресс и принесет пользу», — объяснил Холдин.

Вводить новые привычки надо постепенно. Он напомнил, что при отказе от табака развивается «синдром отмены», то есть у человека могут появляться тревожность, раздражительность, беспокойство, снижение настроения, нарушение внимания и памяти, усиление кашля, усиление аппетита, бессонница. Специалист отметил, что нужно быть готовым к этим неприятным ощущениям.

«Если вы чувствуете, что не можете справиться с зависимостью самостоятельно, необходимо обратиться за помощью к специалистам», — заметил Холдин. По его словам, для получения квалифицированной медицинской помощи достаточно обратиться к врачу-психиатру-наркологу в наркодиспансере по месту жительства.

Отказ от ужина вызывает неуемный аппетит, человек перестает контролировать потребление пищи днем и набирает килограммы. Специалисты три года следили за 25 тысячами мужчин и женщин старше 18 лет и заметили, что те, кто отказывался от ужина, набирали лишний вес. По данным ученых, не ели вечером 10,8% мужчин и 17,1% женщин с лишними килограммами. Среди других причин набора веса исследователи назвали возраст, недосып, алкоголь и курение.