Здоровье 13 февраля 2024, 00:01 Ученые рассказали, как дожить до 100 лет GeroScience: некоторые особенности крови позволяют дожить до 100 лет Freepik

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Ученые Каролинского института в Швеции выяснили, какие показатели крови повышают шансы дожить до 100 лет. Некоторые выводы оказались достаточно неожиданными. Об этом написал журнал GeroScience.

Ученые провели масштабное исследование, в котором приняли участие около 44,5 тысячи шведов, 1224 из них — в возрасте 100 и более лет. В ходе работы специалисты изучили 12 биомаркеров крови у испытуемых.

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Женщинами оказались 84,7% столетних участников исследования. У испытуемых-долгожителей ученые обнаружили более высокие показатели холестерина и железа. А вот показатели глюкозы, креатинина и мочевой кислоты у них, напротив, были ниже, чем у остальных участников. В числе других факторов долголетия специалисты назвали генетику, здоровый образ жизни, физическую активность и отсутствие вредных привычек.

Ученые выразили уверенность, что их исследование поможет увеличить продолжительность жизни.

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