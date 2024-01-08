Здоровье 08 января 2024, 01:26 Снижают риск смерти. Ученые нашли рецепт долголетия The Journal of Nutrition: ягоды спасают от инфарктов и импотенции Freepik

Читать 360tv в

Ягоды не только полезны для здоровья, но и снижают риск смерти. К такому выводу пришли американские ученые. Исследование опубликовали в журнале The Journal of Nutrition.

В ягодах содержатся флавоноиды — полезные вещества, обладающие защитными и даже лечебными свойствами. Ученые в течение восьми лет наблюдали за 37 232 участниками исследования и пришли к выводу, что регулярное употребление флавоноидов снижает риск смерти среди взрослых. Но для этого есть ягоды нужно ежедневно, а не только в сезон.

Реклама

Самой полезной ягодой оказалась клюква — она снижает риск смерти на 31%. Черника — на 21%, а клубника — на 14%.

При этом разные ягоды защищают от разных заболеваний. Например, черника снижает риск смерти от заболеваний органов дыхания на 59%. А клюква спасает в первую очередь от кардиометаболических заболеваний.

Кроме того, ягоды защищают от сердечно-сосудистых заболеваний: инфарктов, инсультов, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и аритмий. Биофлавоноиды также обладают противораковым действием, защищают от старческой деменции, болезней Паркинсона и импотенции. Употребление ягод в целом тормозит старение и связанные с ним болезни.

Ранее американский биохакер Кристиан Ангермайер назвал пять правил для продления жизни.