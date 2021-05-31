Ученые рассказали, что усугубляет влияние алкоголя на печень

Ученые Сиднейского университета и Университета Нового Южного Уэльса рассказали, что избыточный вес человека может усугубить влияние алкоголя на печень, написало РИА ФАН.

Специалисты проанализировали данные примерно 500 тысяч пациентов в возрасте от 40 до 69 лет. В ходе эксперимента было установлено, что люди с лишним весом или ожирением имеют больший риск развития болезней печени по причине употребления спиртных напитков. Опасность появления таких недугов увеличивается более чем на 50%.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, людям с какими недугами опасно для здоровья летать на самолете.

«Если вы перенесли тяжелый ковид, если вы злостный курильщик, если находитесь на гормонально-заместительной терапии, если у вас были тромбозы, если был диабет», — перечислил эксперт категории людей, находящихся в группе риска.

По словам специалиста, перед перелетом лучше принять аспирин или поставить укол препаратом, разжижающим кровь. Мясников отметил, что в самолете не нужно пить алкоголь.