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    31 мая 2021, 19:09

    Ученые рассказали, что усугубляет влияние алкоголя на печень

    Полина Петрова

    Ученые Сиднейского университета и Университета Нового Южного Уэльса рассказали, что избыточный вес человека может усугубить влияние алкоголя на печень, написало РИА ФАН.

    Ученые рассказали, что усугубляет влияние алкоголя на печень

    Специалисты проанализировали данные примерно 500 тысяч пациентов в возрасте от 40 до 69 лет. В ходе эксперимента было установлено, что люди с лишним весом или ожирением имеют больший риск развития болезней печени по причине употребления спиртных напитков. Опасность появления таких недугов увеличивается более чем на 50%.

    Ранее врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, людям с какими недугами опасно для здоровья летать на самолете.

    «Если вы перенесли тяжелый ковид, если вы злостный курильщик, если находитесь на гормонально-заместительной терапии, если у вас были тромбозы, если был диабет», — перечислил эксперт категории людей, находящихся в группе риска.

    По словам специалиста, перед перелетом лучше принять аспирин или поставить укол препаратом, разжижающим кровь. Мясников отметил, что в самолете не нужно пить алкоголь.