Врач объяснил, людям с какими недугами опасно летать на самолете

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире «России 1» объяснил, людям с какими недугами опасно для здоровья летать на самолете, написало ИА «Невские новости».

«Если вы перенесли тяжелый ковид, если вы злостный курильщик, если находитесь на гормонально-заместительной терапии, если у вас были тромбозы, если был диабет», — перечислил эксперт категории людей, находящихся в группе риска.

По словам Мясникова, перед перелетом лучше принять аспирин или поставить укол препаратом, разжижающим кровь. Также можно надеть компрессионное белье, если лететь в самолете нужно больше четырех часов. Доктор отметил, что в самолете не нужно пить алкоголь.

Также важно взять с собой на борт таблетки, которые человек всегда принимает на постоянной основе. Мясников порекомендовал положить в личную аптечку антибиотики.

Ранее невролог Марина Аникина объяснила, почему на самом деле у человека появляется вегетососудистая дистония (ВСД). По ее словам, это недуг подростков, которые перегружают себя физически и эмоционально.