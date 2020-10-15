Ученые предупредили о способности COVID-19 вызывать шизофрению

По мнению специалистов, коронавирус способен вызывать болезни Паркинсона и Альцгеймера, а также шизофрению.

Отмечается, что у тяжелых пациентов с COVID-19 смерть нейронов является ожидаемой, так как у них низкий уровень насыщения крови кислородом, что очень вредит мозгу.

«Но когда столь серьезные изменения выявляются у того, кто переболел в легкой или средней форме, это уже вызывает обеспокоенность», — добавили исследователи.

«ФедералПресс» уточнил, что инфекция поражает астроциты. Это клетки, обеспечивающие связь между нейронами и отвечающие за их питание.

В свою очередь сомнолог Павел Кудинов рассказал, что люди, испытывающие проблемы со сном, больше подвержены заражению ОРВИ и коронавирусной инфекцией.

«При нарушениях сна снижается иммунный ответ, длительные бессонницы повышают риск заболеваемости вирусной инфекцией», — обратил внимание специалист.