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    15 октября 2020, 11:17

    Ученые предупредили о способности COVID-19 вызывать шизофрению

    Артур Блянихов

    Бразильские ученые пришли к выводу, что из-за коронавируса у людей гибнут нейроны в коре головного мозга. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на профильные СМИ.
    Ученые предупредили о способности COVID-19 вызывать шизофрению

    По мнению специалистов, коронавирус способен вызывать болезни Паркинсона и Альцгеймера, а также шизофрению.

    Отмечается, что у тяжелых пациентов с COVID-19 смерть нейронов является ожидаемой, так как у них низкий уровень насыщения крови кислородом, что очень вредит мозгу.

    «Но когда столь серьезные изменения выявляются у того, кто переболел в легкой или средней форме, это уже вызывает обеспокоенность», — добавили исследователи.

    «ФедералПресс» уточнил, что инфекция поражает астроциты. Это клетки, обеспечивающие связь между нейронами и отвечающие за их питание.

    В свою очередь сомнолог Павел Кудинов рассказал, что люди, испытывающие проблемы со сном, больше подвержены заражению ОРВИ и коронавирусной инфекцией.

    «При нарушениях сна снижается иммунный ответ, длительные бессонницы повышают риск заболеваемости вирусной инфекцией», — обратил внимание специалист.