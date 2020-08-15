Ученые предложили дезинфицировать респираторы в мультиварке

Для дезинфекции респираторов типа N95, которые хорошо защищают от заражения коронавирусом, можно использовать мультиварку. Такой метод признали эффективным.

Ученый Тан Нгуен и несколько ее коллег в Иллинойском университете в Урбане-Шампейне уже опробовали этот способ. Они проверяли маски, на которые нанесли калицивирус, аденовирус, желудочно-кишечный вирус и ротавирус.

Данные об исследовании опубликованы в журнале «Вестник наук об окружающей среде и технологий».

Сухая тепловая обработка при температуре 100 градусов Цельсия на протяжении 50 минут — это хороший метод для подготовки респираторов N95 (марки 1860, 3M) для повторного использования говорится в документе

Отмечается, что температура в 100 градусов является самой оптимальной. Если температура будет больше - есть риск нарушить внутреннюю структуру респиратора. Если она меньше — уйдет больше времени на дезобработку маски.

Ранее врачи рассказали россиянам, какие маски эффективнее от коровируса. Большинство склоняется к строительным респираторам.